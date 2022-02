Ruud Gullit: «Amo Lewandowski como jogador, consegue tudo»

A antiga estrela do futebol internacional, Ruud Gullit, concedeu uma entrevista à revista 'Bild' na qual falou sobre dois nomes importantes do panorama futebolístico mundial: Robert Lewandowski e Erling Haaland. O holandês deixou vastos elogios aos dois pontas-de-lança.O futuro de Haaland parece que não passará por Dortmund durante muito mais tempo e, claramente, pretendentes não lhe faltam. Gullit tem algumas ideias sobre o próximo passo na carreira da estrela norueguesa."Estou a vê-lo em Inglaterra mas não vai ser no Manchester United. Acho que o Manchester City seria bom para ele por causa do Pep Guardiola. Mas o Jurgen Klopp e o Liverpool também seria geniais para ele. O que Klopp fez com esse clube é incrível. É preciso elogiá-lo. O Haaland iria encaixar bem aí pelo seu estilo. Em Espanha só o Real Madrid é opção. Estes são os três clubes que vão competir pelo Haaland", referiu Gullit à 'Bild'.Ainda sobraram elogios para Lewandowski e Gullit mostrou toda a sua admiração pelo polaco. "Amo o Lewandowski como jogador. Ele consegue tudo. Acreditei que ia ganhar a Bola de Ouro e foi uma surpresa não ter acontecido. Não foi um roubo, é uma questão de votos. É lamentável que faça parte da época de Cristiano Ronaldo e Messi. Sinto que não é valorizado como os outros dois. É uma pena", referiu o antigo internacional holandês sobre o avançado do Bayern Munique.