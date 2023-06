Sadio Mané arrasa em votação... para a desilusão do ano na Bundesliga

O senegalês Sadio Mané chegou ao Bayern Munique com o estatuto de estrela, mas a primeira temporada foi tudo menos fácil para o avançado que no início da temporada custou 32 milhões de euros aos bávaros. Até acabou com uns aceitáveis 12 golos e 6 assistências nos 38 jogos que disputou esta época, mas os registos, tal como as exibições, não chegaram para convencer os fãs e até os restantes jogadores.De tal forma que, numa votação levada a cabo junto de todos os futebolistas que atuaram na Bundesliga este ano, o senegalês de 32 anos foi mesmo escolhido como a maior deceção. E de forma bem clara, com 41,7% dos votos. O seguinte na lista foi Joshua Kimmich, mas bem longe do registo de Mané, com 7,5%.No lado inverso, o avançado Randal Kolo Muani, do Eintracht Frankfurt, foi escolhido como o jogador do ano, com 24,2% dos votos, à frente de Jude Bellingham, do Borussia Dortmund, com 17,5%, e Niclas Füllkrug, do Werder Bremen, com 11,9%. Jamal Musiala, com 4% do votos, na 5.ª posição, foi o melhor jogador do campeão Bayern Munique.