Sadio Mané de regresso para o duelo com o Union

Após quase quatro meses de ausência – lesionou-se a 8 de novembro –, Sadio Mané está de volta às opções no Bayern para o jogo de amanhã com o Union Berlin. "Ainda não é suficiente para ser titular. Fez duas sessões e meia de treino com a equipa, por isso estará entre as escolhas, o que nos deixa muito felizes", adiantou Julian Nagelsmann, apostado no regresso aos triunfos depois da derrota com o Borussia M’glabach – que ontem foi goleado em Mainz no arranque da 22ª jornada. "Temos de ganhar. É um jogo grande e sabemos que a liderança está em jogo", lembrou o técnico sobre o duelo com a equipa de Diogo Leite, que regista os mesmos pontos dos bávaros – o B. Dortmund pode isolar-se hoje no topo. "Não podemos arriscar cometer erros contra eles. O Union é muito compacto", sublinhou Nagelsmann.