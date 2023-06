Sadio Mané quebra silêncio e fala do soco que deu a Leroy Sané: «Aconteceu...»

Sadio Mané falou pela primeira vez publicamente sobre a cena de pancadaria que protagonizou com Leroy Sané, seu companheiro de equipa no Bayern Munique. Aconteceu no Etihad, num jogo com o Manchester City para a Champions, e fez correr muita tinta nos dias seguintes.Depois do encontro os dois jogadores discutiram e, ao chegarem ao balneário, o extremo senegalês atingiu o alemão com um soco. Acabou por ser castigado."Coisas assim podem acontecer. Aconteceu. Mas conseguimos resolver este pequeno problema. Às vezes é bom resolver os problemas, mas não desta forma", explicou Sadio Mané à cadeia de televisão senegalesa 2sTV."Já deixámos isso para trás. Vamos tentar lutar juntos para que o clube consiga alcançar os seus objetivos na próxima temporada", assegurou ainda.Embora não tenha feito uma grande época, Mané garante que vai prosseguir no clube bávaro. "Sim, se Deus Quiser. Se tudo correr bem vou continuar. Gosto de desafios e o Bayern é um grande desafio. Depende de mim fazer tudo o que for necessário para enfrentar este desafio."