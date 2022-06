«Sadio Mané vai acender um cigarro e jogar no Bayern Munique com a terceira mudança posta»

Dean Saunders, antigo avançado galês que registou passagens por Benfica e Liverpool, lamentou, em declarações ao podcast 'TalkSport', a transferência iminente de Sadio Mané dos reds para o Bayern Munique "Não posso acreditar que se vai embora do Liverpool, não sei como chegou a este ponto. Tem 30 anos, passou quase toda a sua carreira no clube. Nos últimos seis meses jogou o seu melhor futebol, houve momentos em que foi imparável e o melhor da equipa", começou por dizer.E prosseguiu, explicando o que o senegalês poderá oferecer ao clube bávaro: "Vai fazer golos. Ganham 5-0 todas as semanas, só uma equipa ganha aquela liga [alemã]. Não é um desafio. Vai acender um cigarro e jogar com a terceira [mudança]. Vai arruinar os dois melhores anos da sua vida enquanto futebolista. No final da carreira, se te disser: 'vem ver a minha vitrine de troféus!', a medalha de campeão da Bundesliga vai estar lá atrás", concluiu.Sadio Mané, recorde-se, deverá assinar pelo Bayern Munique por uma verba, segundo a 'Sky Sports', de 40,7 milhões de euros: 32 M€ no imediato, os restantes 8,7 mediante objetivos.