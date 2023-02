Schweinsteiger revela que Cancelo 'ignorou' Nagelsmann no lance do 1-0: «Queria que ele jogasse para trás»

Um dia após ser apresentado no Bayern Munique, João Cancelo estreou-se pelo clube alemão frente ao Mainz, nos 'oitavos' da Taça da Alemanha, e logo com uma assistência para o primeiro golo dos bávaros, que golearam (4-0). Contudo, o lance, que terminou no golo de Choupo-Moting até poderia ter decorrido de outra forma se o internacional português tivesse dado ouvidos ao treinador Julian Nagelsmann.Quem o diz é Bastian Schweinsteiger, antigo jogador alemão que colabora com a ARD, e que contou o que ouviu junto ao banco de suplentes a Tom Bartels, comentador do referido canal televisivo germânico. "Foi muito engraçado. Antes de ele cruzar, Julian Nagelsmann virou-se para ele e disse-lhe para jogar para trás", revelou o ex-médio, que prosseguiu: "Ele chamou 'Benji, Benji' [referindo-se a Benjamin Pavard] porque ele queria que ele [Cancelo] jogasse a bola para trás. Mas Cancelo provavelmente não percebeu e cruzou."Esta revelação levou a um comentário curioso de Bartels em jeito de brincadeira: "Ele consegue ler o jogo melhor que o próprio Julian Nagelsmann."E Schweinsteiger respondeu: "De qualquer forma, ele fez exatamente o oposto e acabou por dar o 1-0 para o Bayern."