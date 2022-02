Erling Haaland voltou a agitar a última janela de transferências, tendo sido associado, entre outros, ao Bayern Munique, mas o avançado norueguês acabou mesmo por permanecer no Borussia Dortmund. Em entrevista ao 'Sport Bild', Thomas Müller foi questionado sobre uma possível chegada do jogador, de 21 anos, a Munique no futuro e usou da ironia."Gostava de servir Haaland com as minhas assistências? Prefiro alimentar os meus cavalos e coelhos", atirou, lembrando que "tudo é possível no futebol" quando confrontado com uma possível saída de Robert Lewandowski dos bávaros."No futebol tudo é possível, mas seria surpreendente, tendo em conta a forma como as coisas nos estão a sair bem até agora", vincou.Thomas Müller termina contrato com o Bayern Munique em junho de 2023, mas não tem pressa para prolongar o vínculo. "Até ao momento, ninguém me contactou. Por isso, temos de esperar e ver o que o futuro reserva", apontou.