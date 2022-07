Taxista devolve carteira perdida a Neuer e fica indignado com recompensa: «É uma brincadeira!»

Uma viagem que tinha tudo para correr bem vai ser lembrada... pelas piores razões. Hazir S., um taxista que nas últimas semanas deu boleia a Manuel Neuer, revelou ao 'Bild' a experiência que teve junto do guarda-redes alemão quando este se esqueceu da carteira no seu veículo. Ora, Hazir decidiu fazer uma boa ação e devolver os pertences ao guardião mas... não teve a recompensa que procurava.De acordo com o jornal alemão, Neuer entrou no táxi com um amigo durante uma madrugada, cerca das 5h30, e Hazir encontrou a sua carteira - que continha "centenas de euros em dinheiro e vários cartões de crédito" - algum tempo depois enquanto fazia a limpeza do carro.O taxista decidiu 'andar às voltas' para encontrar Neuer e devolver-lhe os pertences: tentou regressar a casa do germânico mas não teve sucesso e, no final das contas, acabou por percorrer um total de 120 quilómetros para, diz o 'Bild', deixar os bens com um vizinho do jogador. No final, optou por deixar os seus dados de forma a receber uma eventual recompensa... que acabou por chegar.Poucas semanas depois, Hazir recebeu uma encomenda em casa, mas acabou desapontado: Neuer enviou-lhe uma camisola autografada, algo que o condutor considerou inaceitável. "Esta recompensa é uma brincadeira! Eu tenho quatro filhos, não posso fazer nada com esta camisola", revelou ao 'Bild'.Refira-se que Manuel Neuer ainda não comentou o caso.