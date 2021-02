Thomas Müller dá positivo à covid-19 e falha final do Mundial de Clubes

O Bayern Munique não vai poder contar com Thomas Müller na final do Mundial de Clubes, hoje, contra os mexicanos do Tigres, no Qatar. Segundo a imprensa alemã, o jogador deu positivo num teste à covid-19 e já foi colocado em isolamento.





O avançado, de 31 anos, não apresenta sintomas e encontra-se bem. É considerado um dos jogadores mais importantes do clube campeão europeu, tendo disputado 28 dos 29 jogos oficiais realizados pelo Bayern esta época. Marcou 12 golos e fez 16 assistências.Segundo o 'Bild', Thomas Müller foi submetido a três testes. O primeiro deu positivo, o segundo negativo e o terceiro positivo. Todos os restantes elementos do plantel deram negativo.