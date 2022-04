Thomas Müller: «É difícil aceitar isto, não sei o que dizer»

Thomas Müller era a voz da desilusão que reina no seio do plantel do Bayern Munique. Os bávaros caíram com estrondo nos quartos-de-final da Liga dos Campeões, eliminados pelo Villarreal , e no final o avançado alemão não escondeu que a equipa bávara deveria ter feito mais e melhor."Se levarmos apenas este jogo em consideração, sem analisar o primeiro, deveríamos ter avançado de forma convincente. É difícil aceitar isto, não sei o que dizer. É uma pena termos sofrido depois desta performance. Tínhamos os fãs do nosso lado, atacámos, atacámos, atacámos desde o começo. Temos de fazer mais em frente da baliza", comentou o avançado, à Amazon Prime Video.