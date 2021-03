Thomas Müller recorda tempos de Guardiola em Munique: «Dava-nos uma sova em todos os treinos»

Pep Guardiola orientou o Bayern Munique durante três épocas, entre 2013 e 2016, e Thomas Müller não esquece o trabalho realizado pelo técnico espanhol. Em entrevista ao 'Daily Mail' o internacional germânico aborda, entre outros temas, os métodos de trabalho e o rigor aplicados por Guardiola, nomeadamente a forma como olhava para cada detalhe na preparação da equipa.





"Jupp Heynckes havia-se retirado e Pep fez de tudo para ter êxito. Por isso não tivemos tempo de descansar sobre as nossas vitórias, porque Guardiola dava-nos uma sova em todos os treinos, já que queria mostrar a toda a gente que numa nova liga poderia repetir o sucesso que teve no Barcelona. Tinha sempre um plano preparado para nós, mas depois de 10 minutos tinha mais quatro ou cinco diferentes, porque ele mudava tudo. Olhava para o adversário e pensava 'Oh, o meu primeiro plano não era suficientemente bom' ou 'o meu primeiro plano não funcionou'", conta o avançado de 31 anos.Müller defende que Guardiola é um dos melhores treinadores do mundo, nomeadamente pela forma como responsabiliza e ao mesmo tempo dá liberdade aos jogadores. "Não sei como é agora no City, mas connosco Guardiola dizia: 'vou levar-te até à área e depois tens de mostrar-me o teu talento e o teu sentimento e fazer o resto do trabalho'. Nos últimos dois anos o Liverpool foi incrível, mas normalmente uma boa equipa, com Guardiola, é seguramente campeã. A forma como prepara as equipas, até mesmo em jogos contra adversários mais fracos, é a melhor", constata o jogador do Bayern.