Thomas Müller renova com o Bayern Munique até 2025

O Bayern Munique oficializou, esta terça-feira, a renovação de Thomas Müller por mais uma temporada, até 2025. Caso cumpra o vínculo até ao fim, o médio alemão passará um total de 25 anos ao serviço dos bávaros."Estou feliz por continuar a minha jornada no Bayern Munique. Quero fazer a minha parte para garantir que continuamos a ter sucesso, como equipa e como clube. É importante para mim ser um alicerce e ajudar a orientar a equipa na direção certa", referiu Müller, de 34 anos.Herbert Hainer, o presidente dos bávaros, mostrou-se satisfeito por continuar a contar com "uma lenda". "Nasceu nos arredores da cidade, cresceu neste clube e tornou-se uma lenda durante a sua época como jogador - pouquíssimas pessoas conseguem fazer isso", destacou.Thomas Müller, refira-se, disputou um total de 684 jogos oficiais pelo Bayern, tendo contribuido com 237 golos e 261 assistências. É o segundo jogador com mais encontros na história do clube, apenas superado pelo antigo guarda-redes Sepp Maier, com 706.