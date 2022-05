Thomas Muller renova com o Bayern Munique até 2024

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O futebolista alemão Thomas Muller, de 32 anos, renovou contrato por mais uma temporada, até junho de 2024, com o Bayern Munique, clube em que fez toda a sua carreira, anunciou esta terça-feira o emblema bávaro.

Muller, que ingressou no Bayern Munique com apenas 10 anos, tinha contrato até junho de 2023, acabando agora por prolongar a sua ligação ao clube por mais uma época.

"Estou muito feliz. Desde que entrei na academia em 2000, tudo tem sido fantástico. É uma história de sucesso. Dá-me imenso prazer continuar a defender estas cores dentro e fora do campo. Vamos continuar juntos", disse Muller, em declarações divulgadas no site oficial do campeão germânico.

O avançado alemão, que começou a sua carreira profissional em 2008, é recordista de títulos da Bundesliga, com 11, e também tem no currículo duas Ligas dos Campeões e seis Taças da Alemanha.

Ao todo, Muller tem 624 jogos pelo Bayern Munique e poderá ultrapassar o recorde de Sepp Maier, que terminou a carreira com 666.

Com a seleção germânica, Muller conquistou o Mundial de 2014, que decorreu no Brasil.