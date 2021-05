Tiago Dantas despede-se do Bayern Munique: «Serei eternamente grato»

Tiago Dantas, que passou a última temporada no Bayern Munique por empréstimo do Benfica, despediu-se no domingo do clube alemão nas redes sociais. Numa publicação no seu Instagram, o jogador português declarou estar "eternamente grato".





"Campeões da Bundesliga, campeões do Campeonato do Mundo de Clubes. Foi um prazer e uma honra representar um clube tão grande como o Bayern. Muito obrigado por esta oportunidade. Vou ser eternamente grato. Por agora, gostaria de agradecer a todos os que me receberam de forma maravilhosa. Aprendi muito com todos vocês. Vocês são incríveis, sem dúvida nenhuma. Obrigado Bayern. Mia SanMia", escreveu Tiago. jogador vai regressar agora ao Benfica depois do empréstimo de um ano com opção de compra de 7,5 milhões de euros, valor que o Bayern optou por não pagar.