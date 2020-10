Tiago Dantas ficou fora dos inscritos do Bayern mas está na foto oficial da equipa

Tiago Dantas não foi inscrito pelo Bayern Munique na Bundesliga e na Liga dos Campeões mas faz parte da fotografia oficial da equipa principal para a presente temporada. O jovem médio apenas poderá atuar pela formação secundária dos bávaros, na terceira divisão.





Dantas, recorde-se, foi emprestado pelo Benfica até final da temporada, tendo ficado acertada uma opção de compra de 7,5 milhões de euros, que o colosso alemão poderá exercer se assim entender, dentro do prazo fixado.No entanto, comoexplicou na altura, os encarnados fizeram questão de acautelar logo à cabeça um futuro encaixe com o jovem de 19 anos, caso este venha a tornar-se reforço da formação bávara a título definitivo: o nosso jornal sabe que a SAD terá direito a 25 por cento do valor de uma futura transferência.