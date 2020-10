Tiago Dantas mostra-se "feliz" pela estreia

Tiago Dantas utilizou este sábado as redes sociais para celebrar a estreia na equipa secundária do Bayern Munique. O jovem médio-ofensivo foi titular diante do Kaiserslautern (0-0), em jogo da 3.Liga e a boa exibição deixou os adeptos e os responsáveis do clube bávaro expectantes.





"Feliz pela minha estreia neste clube fantástico", escreveu o jovem que se encontra emprestado pelo Benfica.