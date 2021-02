Tolisso lesiona-se e desfalca Bayern Munique durante "longo período"

O francês Corentin Tolisso tem uma lesão muscular "grave" na coxa da perna esquerda e vai ficar ausente dos relvados durante um "longo período", revelou esta sexta-feira o treinador do seu clube, o Bayern Munique.

Em conferência de imprensa, Hansi Flick explicou que o jogador de 26 anos sentiu "dores intensas" durante um treino, depois de ter feito um 'sprint', confirmando-se depois que tinha um problema grave na coxa esquerda.

"Estamos a falar de uma lesão muscular grave, um tendão rompido. Falei com ele esta manhã, já foi operado, mas ainda não sabemos o resultado da operação. Vamos apoiá-lo nas próximas semanas e meses para que regresse ao seu melhor nível", afirmou o técnico germânico.

Esta temporada, a quarta ao serviço do emblema bávaro, Tolisso esteve em 22 jogos do Bayern Munique, tendo apontado três golos.

Formado no Lyon, o médio chegou ao Bayern em 2017/18 e registou 40 jogos e 10 golos, mas, na época seguinte, esteve em apenas quatro jogos, também devido a lesão grave.

Tolisso poderá falhar o resto da temporada do Bayern Munique e está em dúvida para o Euro2020, em que a França é adversária de Portugal na fase de grupos.

Com a seleção gaulesa, o jogador de origem togolesa sagrou-se campeão mundial em 2018. Com o Bayern Munique, Tolisso leva uma Liga dos Campeões, três caumpeonatos alemães e um Campeonato do Mundo de clubes, conquistado recentemente no Qatar.