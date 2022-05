Tolisso sai a custo zero do Bayern Munique

Não foram só as declarações de Lewandowski que agitaram o dia do Bayern Munique, até porque o elenco da próxima época também não contará com outro peso pesado. Conforme anunciado pelos bávaros, a renovação contratual de Tolisso não chegou a bom porto, pelo que o médio irá sair a custo zero este verão depois de ter custado... 41 milhões em 2017. O internacional francês, de 27 anos, diz adeus aos bávaros após 5 anos e 13 troféus conquistados.