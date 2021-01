Tolisso violou várias regras e Bayern não perdoou: multa pesada e ausência no jogo de hoje

O Bayern Munique anunciou este sábado ter aplicado uma "pesada multa" a Corentin Tolisso, depois do médio francês ter violado várias normas, tanto internas como também de higiéne pública devido à Covid-19.





Tudo porque o médio francês, de 26 anos, decidiu esta semana fazer uma nova tatuagem no seu braço, algo que desde logo violava uma das regras do clube, que proíbe este tipo de prática durante a temporada, devido aos riscos de inflamação. Mas não foi tudo. É que o momento foi partilhado nas redes sociais e aí foi possível ver-se outra violação: tanto Tolisso como o tatuador estavam sem máscara, algo que nesta fase é altamente pouco recomendado.Em comunicado, para lá de anunciar a aplicação da multa ao jogador, o Bayern Munique partilha ainda uma mensagem bem dura de Karl-Heinz Rummenigge. "Estamos gratos pelo facto de termos jogos da Bundesliga a acontecerem apesar da situação de Covid-19. Uma situação que obriga os jogadores, treinadores e elementos do staff a seguir as regras de higiéne da BFL de forma exemplar. O Corentin Tolisso violou essas regras, apesar do nosso departamento médico e direção as terem comunicado de forma clara. Não toleramos violações deste género e vamos aplicar-lhe uma pesada multa, que será posteriormente doada para caridade", declarou o CEO dos bávaros.