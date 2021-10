Treinador do Bayern deixa mensagem à equipa após triunfo na Luz: «Fizeram um grande trabalho»

Julian Nagelsmann não esteve no banco ontem, na partida diante do Benfica, na Liga dos Campeões, depois de ter testado positivo à covid-19, mas o treinador do Bayern Munique seguiu atentamente o jogo e ficou muito satisfeito com o desempenho dos seus jogadores, que venceram o encontro por 4-0.





View this post on Instagram Uma publicação compartilhada por Julian Nagelsmann (@julian.nagelsmann)

Já esta quinta-feira o jovem técnico - que vai regressar à Alemanha num avião-ambulância - deixou nas redes sociais uma mensagem aos jogadores e aos seus adjuntos, que lideraram a formação bávara na Luz na sua ausência."Obrigado por todos os votos de melhoras, estou bem, dadas as circunstâncias. Estou muito orgulhoso da equipa, de toda a minha equipa técnica e da equipa por trás da equipa! Vocês fizeram um grande trabalho ontem e representaram-me da melhor maneira possível", escreveu o treinador no Instagram.