Treinador do Bayern Munique espera regressar com o Benfica

O treinador do Bayern Munique, Julian Nagelsmann, em isolamento após testar positivo ao novo coronavírus, disse esta sexta-feira que espera estar de volta aos bancos na terça-feira contra o Benfica, para a Liga dos Campeões.

O técnico testou positivo precisamente antes da primeira partida com as águias, com quem pode selar, na próxima ronda, o apuramento para os oitavos de final da Champions, em caso de vitória.

Desde então, os bávaros venceram por 4-0 o Hoffenheim mas perderam por 5-0 com o Borussia Mönchengladbach para a Taça da Alemanha, com o jovem técnico a regressar a menos que volte a testar positivo.

No grupo E, a formação de Munique lidera com nove pontos em nove possíveis, após a vitória na Luz por 4-0, com os encarnados em segundo, com quatro, o Barcelona em terceiro, com três, e o Dínamo de Kiev em último, com um.