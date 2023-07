Tuchel não esquece João Cancelo: «É um tipo fantástico e um jogador de qualidade»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A passagem de João Cancelo pelo Bayern continua a motivar conversas no seio do emblema bávaro. Desta vez foi o treinador Thomas Tuchel a abordar o tema, destacando que o regresso do internacional português ao City se ficou a dever apenas a motivos de ordem financeira.

"Não houve qualquer tipo de razão futebolística. Ele é um jogador fantástico. A questão é que temos Alphonso Davies de volta a todo o gás após lesão e decidimos contratar Raphaël Guerreiro a custo zero. Por isso, foi uma questão de posicionamento e de finanças. Ele ajudou-nos muito. É um tipo fantástico e um jogador de qualidade", completou.

Recorde-se que a turma de Munique não ativou a cláusula de opção de compra registada no acordo de empréstimo com o Manchester City, avaliada em 70 milhões de euros.