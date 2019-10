Uli Hoeness garante que Niklas Sule vai falhar o Euro 2020

Niklas Sule, defesa central alemão do Bayern Munique que se l esionou gravemente no sábado frente ao Augsburgo , não vai recuperar a tempo do Euro 2020, assegurou esta segunda-feira Uli Hoeness, presidente do clube bávaro."Aparentemente, a época terminou para ele, pode esquecer a presença no Euro", disse Hoeness, citado pela agência desportiva SID.O jogador de 24 anos fez uma rutura do ligamento cruzado anterior do joelho direito no jogo frente ao Augsburgo, que terminou empatado 2-2, tendo sido operado hoje. O selecionador da Alemanha, Joachim Low, considera que a lesão é uma "muito má notícia", dizendo que Sule era "um pilar" no seu projeto de reconstrução para o Campeonato da Europa.Questionado sobre a possibilidade de adquirir mais um central no mercado de inverno, Uli Hoeness garantiu que o Bayern Munique não vai contratar ninguém.