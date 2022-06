«Uli Hoeness liga-me de número anónimo e descompõe-me durante cinco minutos»

Em bom português é o chamado... "não ter papas na línguas". Lothar Matthäus, lenda do Bayern Munique, atualmente comentador televisivo, não se coíbe de apontar o dedo à sua antiga equipa quando entende que o deve fazer, comentários que nem sempre são levados de ânimo leve pelos dirigentes do clube. Daí que, muitas vezes, acabe por receber chamadas não muito simpáticas de Uli Hoeness... À Sky, Matthäus revelou que o presidente honorário dos bávaros lhe liga sempre de número anónimo, facto que já o 'desmascarou'."Liga sempre depois de eu ter comentado um jogo e se o Bayern perde por 2-1 ou 3-1 com o Mainz ou noutro sítio qualquer já sei que me descompõe durante cinco minutos. Nem tenho oportunidade de falar, só fala ele. É incrível. Desabafa e desabafa. E quando ele fica sem força, digo: 'Uli, posso dizer uma coisa também?' E lá continua ele outra vez e a conversa há-de terminar alguma vez. Após 15 ou 20 minutos, lá me diz: 'Porque é que não vens a Tegernsee e bebemos um copo de vinho?'", contou.