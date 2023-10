Yann Sommer: «Vivemos uma situação extremamente selvagem no Bayern»

Yann Sommer foi contratado pelo Bayern Munique no último mercado de inverno para substituir Manuel Neuer, que se lesionou gravemente durante as férias. No entanto, a passagem na Alemanha foi curta. No verão, o guarda-redes suíço mudou-se para o Inter e agora decidiu falar sobre o ambiente que se vivia no campeão alemão."Vivemos uma situação extremamente selvagem no Bayern. Demissões, mudanças, muita agitação e vários problemas além do desporto. Aprendi como as coisas funcionam no Bayern. Escolhe-se um ou dois jogadores e depois a comunicação social dispara. Depois escolhem-se dois novos. A seguir, foi a minha vez. Mas não me apetecia defender-me publicamente. O mais importante era jogar e ajudar a equipa a ter sucesso. Felizmente, no final, tudo acabou por correr bem", referiu em declarações ao jornal 'Blick'.Em relação às críticas que recebeu na Alemanha, Yann Sommer explicou que não o afetavam: "Claro que por vezes foi desagradável, mas as críticas fazem parte da vida e eu consigo lidar bem com elas. Não guardo rancores. Se alguém tem uma opinião e a publica está no seu direito".Questionado ainda sobre as diferenças entre Bayern e Inter, o guarda-redes não teve dúvidas: "O Bayern é muito profissional em termos de organização. Os trabalhadores são muito calorosos e diretos. No Inter, também se certificam de que os novos jogadores e as suas famílias se sentem confortáveis o mais rapidamente possível. Em Itália, a mentalidade é um pouco diferente e muito apaixonada. A pressão é a mesma nos dois clubes. O objetivo é ter sempre sucesso".