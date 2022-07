Haller otimista após operação

Após descobrir um tumor nos testículos quando começou a pré-temporada no Borussia Dortmund, Sébastien Haller foi alvo de intervenção cirúrgica realizada com sucesso. A informação foi avançada pelo clube alemão, através do diretor-desportivo Sebastian Kehl, num vídeo publicado pelo patrocinador principal das camisolas do Dortmund. "A cirurgia correu muito, muito bem. O Haller está no caminho certo", disse Kehl, acrescentando que o atacante está otimista para a recuperação e deixou um ‘aviso’ aos companheiros de equipa, entre eles o português Raphaël Guerreiro: "Façam o vosso trabalho e deem tudo. Certifiquem-se de que ainda estaremos a lutar por títulos quando eu voltar", citou o dirigente e antigo médio alemão.

O problema de Haller foi diagnosticado no dia 18, quando o jogador de 28 anos chegou ao estágio da equipa na Suíça. Sentiu dores depois de um treino e foi submetido a exames que revelaram o tumor, tendo deixado imediatamente a concentração para iniciar o tratamento. Três dias depois, o avançado contratado ao Ajax por 31 M€ publicou, nas redes sociais, uma fotografia numa cama de hospital e uma mensagem de tranquilidade aos fãs. "Olá a todos. Gostaria de informar-vos que a primeira etapa do tratamento foi concluída! Gostaria de agradecer ao Borussia Dortmund e à equipa médica que foram excecionais comigo. Um muito obrigado também a toda a equipa de enfermeiros do hospital pelo apoio", escreveu.

Tempo de paragem incerto

O Dortmund não comunicou o tempo de paragem do internacional costa-marfinense nascido em França. A imprensa alemã adianta que ficará no mínimo dois meses fora dos relvados e acrescenta que os responsáveis do Borussia avaliam ir ao mercado contratar um avançado.