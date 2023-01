Haller faz hat trick pelo Borussia Dortmund após recuperar de cancro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O franco-marfinense Sébastien Haller apontou esta sexta-feira três golos em apenas oito minutos num encontro particular do Borussia Dortmund frente aos suíços do Basileia, mostrando que está a recuperar bem após os tratamentos a um tumor maligno num testículo.

Depois de se ter estreado na passada terça-feira pelo Borussia Dortmund, que o contratou ao Ajax no verão - mas teve que aguardar pela recuperação do avançado após lhe ter sido diagnosticado um tumor maligno -, atuando durante alguns minutos, Haller foi lançado após o intervalo frente ao Basileia, numa partida disputada em Marbella, em Espanha, onde a formação alemã está em estágio.

E precisou apenas de oito minutos para fazer um hat trick, marcando aos 81', aos 86' e aos 88', na goleada por 6-0 imposta aos suíços pelos germânicos, que ocupam o sexto lugar na Bundesliga após 15 jornadas, com 25 pontos.

Em 18 de julho de 2022, o futebolista viu ser-lhe diagnosticado um tumor maligno num testículo, não chegando a estrear-se oficialmente pelo Borussia Dortmund, no qual alinha o português Raphaël Guerreiro, clube que, no verão, pagou 30 milhões ao Ajax para garantir o avançado.

O Borussia Dortmund volta a jogar, no reatamento da Liga alemã, em 22 de janeiro, frente ao Augsburgo.