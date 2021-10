À atenção do Sporting: Haaland vai estar fora dos relvados "algumas semanas"

Erling Haaland vai ficar fora dos relvados "por algumas semanas", revelou o treinador do Borussia Dortmund, Marco Rose, na antevisão ao jogo de amanhã com o Arminia Bielefeld. Um aspeto à atenção do Sporting, que recebe a formação alemã a 24 de novembro, para a Liga dos Campeões.





"Thomas Meunier não jogará, Nico Schulz tem uma rotura muscular e Haaland estará ausente durante algumas semanas com um problema na anca", referiu o técnico do Dortmund.De resto, Haaland já aponta ao regresso. "Hora de me focar na recuperação. Voltarei mais forte", disse o internacional norueguês no Twitter.