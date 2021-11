À atenção do Sporting: Raphaël Guerreiro de volta aos treinos no Dortmund

Raphaël Guerreiro voltou aos treinos no Borussia Dortmund. O lateral esquerdo português está, aparentemente, recuperado da lesão muscular que sofreu no início de outubro e que o deixou de fora nos últimos sete jogos da equipa alemã e também da mais recente convocatória da Seleção Nacional.Guerreiro soma 3 golos em 8 jogos na presente temporada e já poderá ser opção para o técnico Marco Rose no reatamento das competições de clubes após a paragem internacional.Recorde-se que a formação germânica irá defrontar o Sporting no próximo dia 24 de novembro, no Estádio José Alvalade, numa partida decisiva para a definição das contas do grupo C da Liga dos Campeões.