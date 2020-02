A investida (falhada) de Haaland no mundo da música

O mediatismo global de Erling Haaland, fruto da forma profícua como tem marcado golos pelo Borussia Dortmund, está a fazer regressar às redes sociais um registo do craque datado de 2016, onde tenta uma investida no mundo da música, mais concretamente no rap.

O desempenho de jogador do emblema alemão é fraco, provando que fez muito bem em deixar a música de parte e apostar todas as fichas no desporto-rei.