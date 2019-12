Axel Witsel fora dos relvados até ao final do ano devido a "acidente doméstico"

O Borussia Dortmund anunciou esta segunda-feira que o médio belga Axel Witsel ficará afastado dos relvados até ao final do ano, depois de ter sofrido um "acidente doméstico" que provocou uma "lesão no rosto" do jogador e obrigou a uma intervenção cirúrgica."Axel Witsel sofreu uma lesão no rosto após uma queda e vai ficar de fora o resto do ano. O jogador foi operado com sucesso após o acidente doméstico e já está de volta a casa, a recuperar. Rápida recuperação, Axel!", escreveu o emblema alemão no comunicado publicado nas redes sociais.O jogador de 30 anos, que representou o Benfica em 2011 e 2012, cumpriu 21 jogos oficiais na presente temporada ao serviço do Borussia Dortmund, nos quais apontou três golos.Com esta lesão Witsel falha o último jogo do Dortmund na fase de grupos da Liga dos Campeões, em casa, frente ao Slavia de Praga, agendado para terça-feira (20h00), além de três encontros da Bundesliga neste mês de dezembro contra Mainz, Leipzig e Hoffenheim.