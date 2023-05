Alemães dizem que não há volta a dar: Guerreiro vai mesmo deixar o Dortmund a custo zero

A passagem de Raphaël Guerreiro pelo Borussia Dortmund está muito perto de chegar ao fim. O jornal alemão 'Bild' avança este domingo que o lateral-esquerdo português, que termina contrato com o clube este verão, já tomou a decisão de não renovar com os aurinegros, deixando assim os aurinegros na 'ressaca' da perda do título da Bundesliga para o rival Bayern Munique.De acordo com a mesma fonte, o internacional luso esteve na manhã de hoje reunido com a direção do clube para decidir o futuro antes de partir de férias e terá comunicado a sua decisão final.Raphaël Guerreiro coloca assim ponto final na ligação de sete temporada consecutivas ao Borussia Dortmund, clube pelo disputou 376 jogos oficiais, marcou 51 golos e somou 60 assistências. Pelos aurinegros, o lateral conquistou duas Taças da Alemanha (2016/17 e 2020/21) e uma Supertaça da Alemanha (2019/20).