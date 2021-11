Baixa de peso no Borussia Dortmund para jogo com Sporting

Thorgan Hazard testou positivo à covid-19 e vai falhar o jogo com o Sporting da próxima quarta-feira, em Alvalade (20 horas). O anúncio foi feito hoje pelo Borusia Dortmund que sublinhou que o jogador já está em isolamento e não teve contacto com a restante equipa nem ontem nem hoje.Em comunicado, o clube sublinha que "todos os elementos da equipa profissional e dos sub-23 do Borussia Dortmund bem como as respetivas equipas de apoio estão vacinados a 100% ou recuperados pelo que não são necessárias mais medidas de quarentena".Como o Sporting, também o Dortmund prepara o embate em Alvalade na ressaca de uma vitória – contra o Estugarda (2-1), na Bundesliga. O capitão, Marco Reus, aplaudiu a exibição e apontou baterias a um jogo "emocionante" com o leão. "Estamos ansiosos, é um duelo enorme para nós, dado que o Sporting não é uma má equipa... Vamos estar preparados, se jogarmos o nosso melhor vamos vencer", frisou, aos canais oficiais do Dortmund.Moukoko, extremo de 17 anos, debelou uma inflamação ocular e voltou ontem aos treinos. Ainda assim, a lista de lesionados continua longa, com Haaland ‘à cabeça’. Os alemães vão treinar no relvado de Alvalade amanhã pelas 18 horas.