Bellingham em jeito de despedida: «Espero que esta adversidade desencadeie uma nova era no clube»

Jude Bellingham deixou, esta segunda-feira, uma mensagem através das redes sociais aos adeptos do Borussia Dortmund, após a equipa não conseguir capitalizar uma oportunidade única para quebrar a hegemonia do Bayern Munique, na Bundesliga. O médio ofensivo inglês não participou na partida frente ao Mainz (2-2) por lesão, ainda assim esteve junto do relvado a apoiar a equipa."Tirei algum tempo para refletir acerca dos eventos do último dia da temporada. Ainda não consigo acreditar que as coisas correram como correram e que não conseguimos atravessar a linha da meta. Os rapazes deram tudo de si e o seu esforço não deve ser questionado, infelizmente, não fomos decisivos o suficiente quando tínhamos de o ser. Pessoalmente, foi devastador ver aos meus colegas sofrerem e não conseguir fazer nada", escreveu a respeito da frustração que sentiu ao não poder participar no jogo decisivo."Eu nunca experienciei uma atmosfera como a que foi criada pelos fãs, no sábado, tive arrepios durante os 90 minutos enquanto assistia do banco. Muitas vezes durante a época foram vocês [adeptos] o fator diferencial para nós e no final nós não conseguimos entregar-vos o título que estava nas nossas mãos", lamentou Bellingham, deixando ainda um desejo para o futuro: "Espero que esta adversidade desencadeie uma nova era no clube na qual consiga lutar por títulos todos os anos. Isto é o que a cidade e os fãs merecem."Esta pode ter sido a última temporada de Bellingham com a camisola do Dortmund. Recorde-se que o médio de 19 anos, eleito jogador do ano da Bundesliga 2022/23 , tem sido fortemente associado ao Real Madrid