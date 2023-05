Borussia Dortmund em queda livre na bolsa após perder título da Bundesliga para o Bayern Munique

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

As ações do Borussia Dortmund registaram a maior queda de sempre na sessão desta segunda-feira, depois de o clube perder o campeonato alemão para o Bayern Munique, que é campeão pela 11.ª vez consecutiva após vencer em Colónia.





Os títulos do clube alemão afundam 22,67% para 4,24 euros, depois de terem começado a ser negociados com uma queda de mais de 33%, a mais acentuada desde a entrada em bolsa do Borussia Dortmund em 2000.









O desempenho dos títulos contrasta com o crescimento de mais de 30% na semana passada, perante a expectativa da conquista do campeonato alemão.





Desde o início da sessão desta segunda-feira, o Borussia Dormund já perdeu cerca de 175 milhões de euros de capitalização bolsista, para um total de aproximadamente 468 milhões.





O Bayern Munique sagrou-se este sábado campeão alemão com a vitória sobre o Colónia por 2-1.