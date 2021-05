Borussia Dortmund goleia e alcança final da Taça da Alemanha

O Borussia Dortmund garantiu este sábado o apuramento para a final da Taça da Alemanha, graças a uma vitória por 5-0 diante do Holstein Kiel, da segunda divisão.





O resultado ficou logo fixado ao fim dos primeiros 45 minutos, com a equipa caseira a marcar cinco golos antes do intervalo. Giovanni Reyna bisou (16' e 23'), ao passo que Marco Reus (26'), Thorgan Hazard (32') e Jude Bellingham (42') fecharam as contas no marcador.A equipa orientada por Terzic, que neste encontro teve Raphaël Guerreiro a tempo inteiro, vai agora medir forças com o RB Leipzig na corrida à conquista da Taça da Alemanha.