Borussia Dortmund já definiu preço de Haaland e garante não aceitar negociar abaixo desse valor

Erling Haaland é um dos jogadores mais cobiçados do futebol mundial e, de acordo com a ESPN, já tem preço definido. O canal cita fontes do Borussia Dortmund e revela que os alemães pretendem 180 milhões de euros pelo avançado norueguês. O clube não estará mesmo disposta a negociar no próximo verão por valores inferiores a este montante.





Haaland é alvo de alguns dos maiores gigantes do futebol europeu. Manchester United, Manchester City, Real Madrid, Barcelona, Chelsea, etc. Todos estarão atentos à situação do atacante que está a impressionar o mundo. Esta época, Haaland já marcou mais golos do que soma em jogos disputados. Fez 33 em 31 encontros e soma também oito assistências.O agente de Haaland, Mino Raiola, já garantiu que o avançado está ao alcance de "muito poucos clubes". A batalha pelo concurso do jogador promete ser intensa no próximo verão.