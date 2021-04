Borussia Dortmund lançou camisola 'retro' e adeptos esgotaram-na em poucos minutos

Numa altura em que a Superliga Europeia está na ordem do dia, com muitos protestos por parte de adeptos, os fãs do Borussia Dortmund deram uma enorme prova de dedicação ao clube, ao esgotarem em poucos minutos uma camisola especial que o emblema alemão lançou. Trata-se de uma camisola 'retro', inspirada nas camisolas do clube dos anos 90, que foi utilizada diante do Werder Bremen, no fim de semana, e que mereceu bastantes elogios dos adeptos.





Dear BVB fans, our #NULLN90N Jersey sparked an overwhelming amount of online traffic.



More than 150,000 of you were in the shop at the same time. The jersey is now sold out. Please excuse the technical problems and the resulting waiting times. pic.twitter.com/lwlU7eDeXv — Borussia Dortmund (@BlackYellow) April 18, 2021

O Borussia aproveitou a boleia de todos os comentários positivos, colocou várias unidades à venda na sua loja e, num ápice, mais de 150 mil adeptos estavam dentro do site a tentar comprá-la. Ao ponto do site ter ficado com problemas técnicos e obrigar o clube a colocar uma fila de espera. Nas redes sociais, o Dortmund explicou o sucedido e revelou que a Puma concordou em começar a produção para venda massiva desta camisola no futuro próximo. Para alegria de todos os que a querem comprar, naturalmente...