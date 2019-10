Borussia Dortmund não perdoa: Jadon Sancho paga multa recorde

Quando o Borussia Dortmund divulgou a lista de convocados para o jogo com Borussia Mönchengladbach causou estranheza o facto de Jadon Sancho não estar entre os eleitos. Sabe-se agora o motivo e o castigo que lhe foi aplicado.O 'Bild' avança que o atacante inglês não se incorporou a tempo nos treinos do Borussia Dortmund depois dos compromissos com a seleção (duelos de Inglaterra com República Checa e Bulgária), e que não deu qualquer justificação ao clube. Perante isto, foi de fora das opções e foi multado em 100 mil euros.Jadon Sancho tem contrato como Dortmund até 2022, depois da renovação concretizada em outubro de 2018.Sancho chegou aos germânicos proveniente do Manchester City em agosto de 2017 e, com ainda 17 anos, assinou na altura um contrato válido por três temporadas (período máximo permitido devido à sua idade).