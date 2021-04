Borussia Dortmund reage à viagem do empresário e do pai de Haaland a Barcelona

O Borussia Dortmund não gostou de ver o empresário e o pai de Erling Haaland hoje em Barcelona onde, segundo a imprensa da catalã, terão em agenda uma reunião com Laporta com vista à eventual transferência do avançado norueguês para os blaugrana.





O diretor desportivo do clube alemão, Michael Zorc, voltou a deixar clara a intenção de não vender o passe do avançado norueguês a ninguém. "Ontem falei com o Mino Raiola", explicou à Sky Alemanha, referindo-se ao empresário do jogador. "Deixámos muito claras as nossas intenções."A venda de Haaland poderia significar um avultado encaixe financeiro para um clube que viu o seu défice crescer por causa da pandemia. Mas a decisão parece estar tomada e a ideia é não o deixar sair.