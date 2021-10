Borussia Dortmund segue em frente na Taça com bis de Thorgan Hazard

Sem o lateral português Raphaël Guerreiro (lesionado), o Borussia Dortmund venceu (2-0) o Ingolstadt e qualificou-se para os oitavos de final da Taça da Alemanha.





O adversário do Sporting na Liga dos Campeões contou com um inspirado Thorgan Hazard, que fez os dois únicos golos do jogo. O avançado belga entrou aos 71 minutos, abriu o ativo logo a seguir e fechou as contas aos 81', diante do lanterna-vermelha da 2ª liga alemã.Entretanto, o Bayern Munique visita esta quarta-feirao Borussia M’Gladbach, mas não contará ainda com Julian Nagelsmann. O técnico, que testou positivo à Covid-19 antes de enfrentar o Benfica na Champions, continua infetado e não poderá assim sentar-se no banco.