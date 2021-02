Borussia Dortmund sem dúvidas: «Haaland não pode, não quer e não mudará de clube»

A par de Kyllian Mbappé, Erling Haaland será o avançado em melhor momento no futebol europeu, algo que o torna num dos principais alvos dos principais tubarões do Velho Continente. Especialmente daqueles que têm os cofres bem mais recheados do que o Borussia Dortmund. É o caso de "uns dez clubes", segundo revelou o diretor desportivo Michael Zorc, mas nem isso faz os alemães mudarem a sua posição. O norueguês não está à venda.





"O Haaland não pode, não quer e não mudará de clube. Estamos contentes por tê-lo aqui, por ter marcado mais nos últimos jogos e por ter demonstrado o seu valor. Ainda tem contrato até 2024. Só posso dizer que continuamos a contar com ele e também creio que ele não se sente incómodo aqui, bem pelo contrário", atirou Zorc, numa conversa com a 'Kicker' na qual assegurou que a continuidade do avançado não depende do apuramento para a Champions do próximo ano: "Assumimos que vamos conseguir o nosso objetivo no final da temporada. Não tenho dúvidas disso e do que sucederá: o Erling irá continuar connosco."