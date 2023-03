Borussia muito cauteloso na antevisão ao Chelsea

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Borussia Dortmund tem protagonizado um início de ano perfeito, tendo vencido os 10 jogos que disputou em 2023. Ainda assim, mesmo em vantagem na eliminatória, o técnico Edin Terzic mostrou-se cauteloso para o duelo com o Chelsea. "É um jogo a eliminar, não acho que o momento de forma vá decidir alguma coisa. Sabemos que a classificação do Chelsea na liga não reflete a qualidade da equipa, perderam pontos que mereciam ter ganho", disse antes de recordar que na 1ª mão os blues tiveram "dois ou três momentos para marcar". O luso Raphaël Guerreiro deverá ser titular, com a grande dúvida a surgir na baliza, já que o titular Kobel continua limitado.