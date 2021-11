Brandt otimista para jogo com Sporting: «Temos uma grande chance para definir as coisas»

O Borussia Dortmund visita esta quarta-feira o reduto do Sporting, num jogo do Grupo C no qual tudo se pode definir sobre qual das duas equipas avançará para os oitavos-de-final da Champions - juntamente com o Ajax, que está bem colocado para seguir em frente. Em antevisão ao encontro, o médio Julian Brandt assumiu que o encontro é decisivo e partilhou a confiança dos germânicos tendo em vista este duelo."É uma oportunidade para nós e creio que podemos ir lá com muita confiança", assumiu o médio alemão, que assumiu a importância de chegar a este jogo na sequência de um triunfo (arrancado a ferros) na Bundesliga. "Foi um jogo intenso. Uma vitória assim contra o Estugarda [por 2-1] é algo bom antes de um jogo como este. Vamos levar esta vitória connosco e na quarta-feira temos uma grande chance para definir as coisas contra o Sporting", acrescentou o médio.Ao site oficial da Bundesliga, Brandt assumiu que o Borussia Dortmund ainda procura encontrar uma solução para a ausência de Erling Haaland e que isso tem dificultado a tarefa da equipa. "Os adversários nas últimas jornadas têm estado na atrás. Temos sentido dificuldades para criar boas chances. Temos muita bola junto à área, oportunidades de longe, mas não temos conseguido lances de um para um com o guarda-redes. Podemos discutir se é por causa da ausência do Erling Haaland, mas com os jogadores disponíveis temos de ser capazes de criar mais chances.".Apesar dessas dificuldades, o Borussia Dortmund é segundo na Bundesliga, com 27 pontos em 12 partidas, com 9 vitórias e 3 derrotas.