Cruzamento perfeito de Guerreiro e Hummels a aumentar a vantagem do Dortmund frente ao E. Frankfurt

Raphaël Guerreiro continua em grande plano esta temporada no Borussia Dortmund. O lateral-esquerdo internacional português recebeu com espaço na ala esquerda, olhou para o centro da grande área do Eintracht Frankfurt e colocou a bola 'redondinha' na cabeça de Hummels. O central aproveitou o grande cruzamento do português para fazer o 3-0 para o Borussia Dortmund.