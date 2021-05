Depois de Rúben Dias, também Upamecano chocou contra o 'muro' Haaland

Há pouco mais de um mês, aquando do duelo entre Manchester City e Borussia Dortmund para a Liga dos Campeões, Erling Haaland foi protagonista de um lance que deu que falar, quando num choque corpo-contra-corpo com Rúben Dias deu conta do português fazendo uso da sua força física. Esta quinta-feira, diante do RB Leizpig, o norueguês voltou a fazê-lo, uma vez mais fazendo como vítima um defesa central da nova 'vaga': o francês Dayot Upamecano.