Diretor do Borussia Dortmund otimista: «Aposto 100€ em que Haaland fica»

Com contrato até 2024, Erling Haaland é um dos jogadores mais cobiçados pelos gigantes do futebol europeu, mas o Borussia Dortmund já várias vezes fez notar que não tem qualquer intenção de deixar sair o avançado nórdicos de 21 anos e que tudo fará para o manter. Fala-se de vários interessados, como Real Madrid, Paris Saint-Germain e Manchester City, diz-se que a saída estará para breve, mas a sensação no clube alemão é outra. E há até apostas a serem prometidas...





"Claro que estamos a tentar dar-lhe a sensação de que este é o melhor sítio para ele e que aqui pode continuar a evoluir. Talvez possámos convencê-lo. Vamos lutar por ele e tentaremos de tudo. A decisão ainda não foi tomada, mas eu apostaria uns 100 euros nisso", disse Sebastian Kehl, diretor da equipa principal dos germânicos, ao jornal 'Bild'.Com o tal contrato até 2024, Haaland terá uma cláusula de 75 milhões de euros no seu vínculo, um valor que será claramente uma pechicha para os gigantes milionários que estão interessados na sua contratação e que dificultará a missão de segurar a pérola nórdica.