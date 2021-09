Diretor do Dortmund e a 'obrigatoriedade' de vender Haaland: «Isso é merda»

Hans-Joachim Watzke, diretor geral do Borussia Dortmund, explicou numa entrevista ao canal alemão Sport1 que a decisão de vender Erling Haaland no próximo verão ainda não foi tomada.





O avançado noruguês, um dos mais pretendidos na Europa, tem sido apontado ao Real Madrid, mas Watzke assegura que o clube alemão não vai deixar-se influenciar por rumores. "Ainda não está decidido se sai no próximo verão, logo veremos", explicou, afiançando que o Dortmund não está obrigado a vender o passe do jovem craque em 2022 para equilibrar as contas."Alguns especialistas dizem 'estão no mercado de valores, vão ter de vender o Haaland no verão'. Isso é merda. A decisão de vender alguém no nosso clube é tomada unicamente pela direção", garante Watze.Recorde-se que o Sporting defronta o Borussia Dortmund amanhã, na Liga dos Campeões, e que Haaland está em dúvida para o jogo.