Diretor do Dortmund sobre Haaland: «Creio que sei onde jogará em setembro»

Para lá da 'bicada' a Pep Guardiola, Hans-Joachim Watzke falou ainda do futuro de Erling Haaland, a novela que mais episódios tem tido no mercado de transferências. E aí, o diretor executivo do Borussia Dortmund deixou uma frase que já está a fazer correr muita tinta.





"Já me farto de falar disso... No verão passado, toda a gente em Inglaterra e na Europa escrevia que o Jadon Sancho ia jogar no Manchester United ou algo assim. Mas ele ainda está no Borussia Dortmund. Agora todos escrevem que o Erling Haaland na próxima semana vai jogar pelo Real Madrid ou pelo Barcelona. Isto ou aquilo. A única forma de ver isto é depois de 1 de setembro e ver onde ele estará a jogar. Creio saber onde será, mas é a única coisa que posso dizer", atirou o dirigente dos alemães, à BBC.Watzke falou ainda da recente viagem de Mino Raiola a Espanha, tendo em vista a tal potencial transferência do avançado norueguês para Barcelona ou Real Madrid. "O Mino é um tipo especial. Ele quer sempre o melhor acordo para o seu jogador. É assim que isto funciona. Conheço o Mino muito bem e ele conhece-me muito bem a mim. Não temos problemas. Ambos sabemos o que o outro quer", garantiu.