Dortmund tenta limpar as feridas

Ainda a lamentar a derrota do último fim de semana frente ao Bayern, que custou a liderança, e a eliminação da Taça perante o RB Leipzig que se seguiu, o Borussia Dortmund (2º, 53 pontos) tem hoje novo teste de fogo diante do Union Berlin (3º, 51). "Queremos mostrar uma versão diferente. Claro que [as derrotas] deixam marca, até porque tínhamos começado o ano de forma consistente, mas acreditamos que podemos bater o Union e alargar a vantagem para 5 pontos", anteviu o técnico Edin Terzic que contará com Raphaël Guerreiro, enquanto do outro lado estará Diogo Leite.

O Bayern (1º, 55 pontos) reencontra o Friburgo (4º, 47) com quem perdeu a meio da semana para a Taça. O desaire mostrou que Thomas Tuchel não é imune a surpresas, mas não abala a confiança do técnico. "Foi uma lição. Estamos a lutar pelo título, a vantagem é curta, por isso há razões mais que suficientes para dar o litro", lembrou em aviso a João Cancelo e companhia.